Homem é atropelado por carreta ao atravessar a BR 101 na Serra

Segundo informações recebidas pela reportagem, o homem levava um carrinho de mão no momento do acidente. Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 8h45, no km 270,9 da BR 101. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e Polícia Científica.