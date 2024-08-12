Homem é atropelado por carreta ao atravessar a BR 101 na Serra

Um homem foi atropelado por uma carreta na manhã desta segunda-feira (12), ao atravessar a pé a BR 101, próximo ao viaduto que dá acesso à Rodovia do Contorno, no bairro Carapina, na Serra. Segundo informações da Eco101, concessionária que administra o trecho, a alça da pista, sentido Cariacica, está bloqueada e o fluxo segue pela marginal.
Segundo informações recebidas pela reportagem, o homem levava um carrinho de mão no momento do acidente. Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 8h45, no km 270,9 da BR 101. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e Polícia Científica.
O homem atropelado foi socorrido pela equipe do Smu/192 e não há informações sobre o estado de saúde dele.