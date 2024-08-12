Mulher morre em acidente entre moto e carreta na BR 101 na Serra

O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, foi até o local e constatou que até por volta das 8h15 o corpo ainda não havia sido retirado da pista. Por volta das 8h50, uma equipe da Polícia Científica fez a retirada. O trânsito ficou congestionado na região. A colisão envolveu uma carreta Mercedes Benz LS 1634 e uma moto Honda Biz 125 EX, segundo a PRF. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.