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Trânsito

Mulher morre em acidente entre moto e carreta na BR 101 na Serra

Motociclista morreu no local, na manhã desta segunda-feira (12); acidente ocorreu no bairro Jardim Limoeiro, próximo a uma loja de veículos, no km 269,7
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2024 às 08:48

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 08:48

Equipes da PRF, Eco101 e Samu-192 foram até o local do acidente
Equipes da PRF, Eco101 e Samu-192 foram até o local do acidente Crédito: Ronaldo Rodrigues
Uma mulher morreu em um acidente envolvendo a moto que ela estava pilotando e uma carreta na BR 101, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, próximo a uma loja de veículos, na manhã desta segunda-feira (12). A Eco101 informou que a colisão ocorreu no km 269,7, às 6h35. Foram acionados recursos operacionais da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia da Polícia Científica (PCI).
O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, foi até o local e constatou que até por volta das 8h15 o corpo ainda não havia sido retirado da pista. Por volta das 8h50, uma equipe da Polícia Científica fez a retirada. O trânsito ficou congestionado na região. A colisão envolveu uma carreta Mercedes Benz LS 1634 e uma moto Honda Biz 125 EX, segundo a PRF. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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