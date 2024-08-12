Ciclone extratropical causa ventania e deixa mar agitado no litoral do ES

Conforme a Climatempo, um alerta foi emitido pela Marinha do Brasil para mar agitado e ressaca. Os ventos devem variar entre 40 a 50 km/h entre os litorais de São Paulo e do Espírito Santo.

O ciclone deve atingir mais intensamente o litoral Sul do Brasil. Entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, a variação dos ventos deve ficar entre 51 e 70 km/h. Entre Arraial do Cabo (RJ) e São Mateus, no Norte capixaba, o aviso de ressaca vem com a previsão de ondas que podem variar entre 2,5m a 4m de altura.