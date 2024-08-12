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Ciclone extratropical causa ventania e deixa mar agitado no litoral do ES

Aviso de ressaca vem com a previsão de ondas que podem atingir 4 metros de altura;  alerta é válido até quinta-feira (15)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

12 ago 2024 às 07:04

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 07:04

Quinta-feira com ondas grandes no litoral do Espírito Santo. Registro feito em Itapuã, Vila Velha
Praia em Vila Velha: mar deve ficar agitado no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Um ciclone extratropical que começou a se formar no domingo (11) deve provocar ventos fortes e deixar o mar agitado nesta semana, na costa do Sul e do Sudeste do país, impactando no litoral do Espírito Santo. A empresa de meteorologia Climatempo informou que o alerta é válido até quinta-feira (15). 
Conforme a Climatempo, um alerta foi emitido pela Marinha do Brasil para mar agitado e ressaca. Os ventos devem variar entre 40 a 50 km/h entre os litorais de São Paulo e do Espírito Santo.

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O ciclone deve atingir mais intensamente o litoral Sul do Brasil. Entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, a variação dos ventos deve ficar entre 51 e 70 km/h. Entre Arraial do Cabo (RJ) e São Mateus, no Norte capixaba, o aviso de ressaca vem com a previsão de ondas que podem variar entre 2,5m a 4m de altura.
A empresa orienta a proteção de embarcações e apetrechos de pesca, além da atenção a edificações, infraestruturas e vias em áreas vulneráveis à erosão. 

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