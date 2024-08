Previsão

Frio ou calor? Confira como fica o tempo no começo da semana no ES

Após a passagem de uma frente fria e da chuva em algumas regiões no fim de semana, Estado terá temperaturas variadas a partir de segunda-feira (12)

Após a passagem de uma frente fria e da chuva em algumas regiões no sábado e domingo, a semana deve começar com chuva em parte do litoral e com sol entre nuvens em boa parte do Espírito Santo nesta segunda-feira (12).

Segundo a coordenação de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), na Grande Vitória, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Com vento moderado no litoral da região, as temperaturas devem variar de 17°C a 29°C.

Entretanto, na Capital, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a noite pode ser de céu carregado de nuvens com possibilidade de chuva isolada.

O cenário é o mesmo da Região Sul do Estado, onde é esperada a temperatura mínima de 13°C e máxima de 30°C. Nas partes mais altas da região, o casaco pode sair do armário: mínima de 6°C e máxima de 26°C.

Na Região Serrana, o sol também deve dar as caras de forma tímida entre as nuvens, deixando a temperatura mínima na casa de 13 °C e a máxima na dos 28 °C. Nas partes mais altas das montanhas capixabas, o Incaper prevê mínima de 8 °C e máxima de 25 °C.

Já no Norte capixaba, também não há previsão de chuva e os termômetros podem variar de 19°C a 30°C. A chuva deve aparecer também na Região Nordeste, em cidades próximas do litoral e que fazem divisa com a Bahia. Na região, pode haver abertura de nuvens no decorrer do dia com a temperatura mínima esperada de 20 °C e a máxima é de 29 °C.

