Balão de passeio turístico de Pedra Azul faz pouso forçado na BR 262

Aos policiais, o motorista do Gol contou que seguia sentido Vargem Alta quando o motorista da Saveiro, que seguia no mesmo sentido, parou bruscamente, no meio da pista. Para não bater, ele disse que jogou o carro para o barranco no acostamento. A motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e bateu na traseira da Saveiro.

Ela caiu na contramão da via e acabou atropelada pelo Astra, que seguia no sentido contrário. A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro, com lesões nas pernas e fratura de fêmur. Apesar de um dos carros ter atingido um poste, a EDP informou que não foi registrada ocorrência na rede elétrica no trecho.