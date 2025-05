Confira como fica o tempo no ES no Dia do Trabalhador, 1° de maio

Já na sexta-feira (2), a manhã será de chuva rápida no litoral, com abertura de nuvens ao longo da tarde. Na região Noroeste, em municípios que fazem divisa com Minas Gerais, não há expectativa de chuva. Nas demais regiões, dia começa nublado, com previsão de aumento de nuvens e chuva no período entre o final da tarde e início da noite, devido a uma entrada de umidade. >