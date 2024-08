No fim de semana

Passagem de frente fria deve provocar queda nas temperaturas e chuva no ES

Informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper); confira, na reportagem, como fica o tempo em cada região capixaba, até domingo

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Quem estava à espera de um friozinho, pode comemorar. A passagem de uma frente fria deve fazer com que as temperaturas caiam no Espírito Santo durante o fim de semana. É possível, porém, que seja melhor aproveitar dentro de casa, já que, com ela, deve vir chuva para todo Estado. As mudanças devem começar no sábado (10): nesta sexta-feira (9), a previsão é que as temperaturas tenham uma pequena elevação, de acordo com Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A frente fria, que chega no sábado (10), passa pelo litoral e faz com que o dia comece com muitas nuvens e chuva rápida, nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória. À noite, deve chover fraco no litoral Nordeste e Norte capixaba. O vento sul provoca queda nas temperaturas em todas as regiões.

As temperaturas também terão uma leve queda, no domingo (11), e deve chover em todo Estado. Segundo o Incaper, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória a previsão é de chuva rápida entre a madrugada e a manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Já nas regiões Nordeste, Noroeste e extremo Norte, muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia.

Previsão para o fim de semana

Previsão do tempo mostra como deve ficar o clima, da esquerda para a direita, na sexta (9), sábado (10) e domingo (11). (Divulgação | Incaper)

Grande Vitória:

Sexta-feira (9): O dia começa com poucas nuvens e sem previsão de chuva. O vento no litoral será moderado, trazendo um clima agradável. A temperatura varia entre 20 °C e 31 °C, com Vitória registrando mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

O dia começa com poucas nuvens e sem previsão de chuva. O vento no litoral será moderado, trazendo um clima agradável. A temperatura varia entre 20 °C e 31 °C, com Vitória registrando mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Sábado (10): O sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam ao longo do dia, com possibilidade de chuva no final da tarde e à noite. A temperatura mínima será de 18 °C e a máxima de 26 °C, sendo que em Vitória os termômetros marcam entre 19 °C e 26 °C.

O sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam ao longo do dia, com possibilidade de chuva no final da tarde e à noite. A temperatura mínima será de 18 °C e a máxima de 26 °C, sendo que em Vitória os termômetros marcam entre 19 °C e 26 °C. Domingo (11): O céu fica mais encoberto, e a chuva deve ser esparsa, principalmente entre a manhã e a noite. O vento segue moderado no litoral. As temperaturas variam de 17 °C a 25 °C, com mínima de 18 °C e máxima de 25 °C em Vitória.

Região Sul:

Sexta-feira (9): Poucas nuvens no céu e sem expectativa de chuva. O litoral terá vento moderado, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas, a temperatura fica entre 20 °C e 35 °C, enquanto nas áreas mais altas varia de 14 °C a 28 °C.

Poucas nuvens no céu e sem expectativa de chuva. O litoral terá vento moderado, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas, a temperatura fica entre 20 °C e 35 °C, enquanto nas áreas mais altas varia de 14 °C a 28 °C. Sábado (10): O sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam, trazendo chuva no final do dia. No litoral, o vento será moderado. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 14 °C e a máxima de 27 °C; nas áreas altas varia de 8 °C a 23 °C.

O sol aparece pela manhã, mas as nuvens aumentam, trazendo chuva no final do dia. No litoral, o vento será moderado. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 14 °C e a máxima de 27 °C; nas áreas altas varia de 8 °C a 23 °C. Domingo (11): O céu ficará nublado, com chuva esparsa em alguns momentos do dia. O vento segue moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 13 °C e 28 °C, e, nas áreas altas, entre 7 °C e 21 °C.

Região Serrana:

Sexta-feira (9): O céu terá poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 18 °C e a máxima de 30 °C. Nas áreas mais altas, a variação será de 14 °C a 28 °C.

O céu terá poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 18 °C e a máxima de 30 °C. Nas áreas mais altas, a variação será de 14 °C a 28 °C. Sábado (10): O dia começa com sol, mas as nuvens aumentam ao longo do dia, trazendo chuva no final da tarde e à noite. Nas áreas menos elevadas, a temperatura ficará entre 14 °C e 24 °C, enquanto nas áreas altas varia de 10 °C a 22 °C.

O dia começa com sol, mas as nuvens aumentam ao longo do dia, trazendo chuva no final da tarde e à noite. Nas áreas menos elevadas, a temperatura ficará entre 14 °C e 24 °C, enquanto nas áreas altas varia de 10 °C a 22 °C. Domingo (11): Muitas nuvens e chuva em alguns momentos, especialmente pela manhã e à noite. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 13 °C e a máxima de 21 °C. Nas áreas altas, a variação será de 9 °C a 20 °C.

Região Norte:

Sexta-feira (9): O sol predomina, mas há previsão de chuva rápida em alguns trechos. A temperatura mínima será de 18 °C e a máxima de 32 °C.

O sol predomina, mas há previsão de chuva rápida em alguns trechos. A temperatura mínima será de 18 °C e a máxima de 32 °C. Sábado (10): O dia será de sol e aumento de nuvens, com chuva à noite. As temperaturas variam entre 19 °C e 33 °C.

O dia será de sol e aumento de nuvens, com chuva à noite. As temperaturas variam entre 19 °C e 33 °C. Domingo (11): O céu ficará nublado com algumas aberturas de sol, e chuva em alguns momentos do dia. A temperatura mínima será de 20 °C e a máxima de 25 °C.

Região Noroeste:

Sexta-feira (9): O céu terá poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 19 °C e 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 17 °C e a máxima de 30 °C.

O céu terá poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 19 °C e 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 17 °C e a máxima de 30 °C. Sábado (10): O sol aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 20 °C e a máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação será de 18 °C a 31 °C.

O sol aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 20 °C e a máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação será de 18 °C a 31 °C. Domingo (11): O dia será de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 21 °C e a máxima de 26 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a variação será de 19 °C a 24 °C.

Região Nordeste:

Sexta-feira (9): Poucas nuvens no céu e sem expectativa de chuva. O litoral terá vento moderado. A temperatura mínima será de 19 °C e a máxima de 30 °C.

Poucas nuvens no céu e sem expectativa de chuva. O litoral terá vento moderado. A temperatura mínima será de 19 °C e a máxima de 30 °C. Sábado (10): O dia será de sol e aumento de nuvens, com chuva à noite. O vento no litoral será moderado. As temperaturas variam entre 20 °C e 31 °C.

O dia será de sol e aumento de nuvens, com chuva à noite. O vento no litoral será moderado. As temperaturas variam entre 20 °C e 31 °C. Domingo (11): O céu ficará nublado, com algumas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. A temperatura mínima será de 21 °C e a máxima de 25 °C.

