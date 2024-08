Futebol de areia

Campeonato Estadual de beach soccer começa neste sábado (10) em Vitória

Principal competição do futebol de areia capixaba vai contar com 16 equipes na disputa; partidas ocorrem aos sábados e domingos

O estadual de futebol de areia começa neste fim de semana em Vitória. (Laillah Martinelle/FECABES)

A bola vai subir a partir deste sábado (10), com o 24º Campeonato Estadual de Beach Soccer 2024. O torneio entre seleções municipais vai reunir 16 equipes na disputa: oito no naipe masculino e mais oito no feminino.

As partidas vão acontecer na arena montada na Praça dos Namorados, em Vitória, e a competição vai até o dia 31 de agosto. E após o Congresso Técnico e sorteio das chaves, que aconteceu na noite desta terça-feira (6), foram definidos os duelos da primeira fase.

No naipe masculino, no Grupo A estão as equipes de Vila Velha, Piúma, Vitória e Marechal Floriano. Já o Grupo B é formado pelas seleções de Cariacica, Anchieta, Linhares e Marataízes. Entre as mulheres, na Chave A estão as equipes de Vitória, Domingos Martins, Aracruz e Cariacica. E a Chave B é formada por Anchieta, Linhares, Serra e Vila Velha.

Ao todo, 16 equipes participam do evento que contará com times masculinos e femininos. (Laillah Martinelle/FECABES)

O Campeonato Estadual é a maior competição do futebol de areia capixaba e acontece desde o ano 2000. E para este ano haverá a participação de diversos atletas com destaque nacional e internacional, como Bruno Xavier, Brendo Chagas, Lelê Lopes, Bárbara Colodetti, Lelê Villar, Rafa Silva, Ramon Oliveira e Silvana Souza, entre outros.

No ano de 2023, os campeões estaduais foram: Vila Velha, que venceu Cariacica na final do naipe masculino; e Vitória, que bateu a seleção de Anchieta na decisão do naipe feminino.

Primeira rodada

Sábado - (10/08)

08h - Vitória x Domingos Martins (Feminino)



09h10 - Piúma x Marechal Floriano (Masculino)



10h20 - Aracruz x Cariacica (Feminino)



11h30 - Vila Velha x Vitória (Masculino)



14h40 - Anchieta x Linhares (Feminino)



15h50 - Anchieta x Linhares (Masculino)



17h - Serra x Vila Velha (Feminino)



18h10 - Cariacica x Marataízes (Masculino)



