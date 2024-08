"Dream Team" faz jus ao nome e EUA vira de forma espetacular sobre a Sérvia

Após perder boa parte da partida, o estrelado time norte-americano cotou com o inspirado Stephen Curry para virar no último quarto

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 ganharam um épico na semifinal do basquete masculino. Estados Unidos e Sérvia fizeram uma partida desde já lendária, valendo vaga na decisão. Os sérvios pareciam prontos a desbancar os favoritos na Arena Bercy, nesta quinta-feira, 8 de agosto.

A equipe liderada por Nikola Jokic fazia uma atuação perfeita taticamente e chegou a abrir 17 pontos de vantagem. Porém, os EUA acionaram o modo “Dream Team” para uma virada estelar, arrancada no final, por 95 a 91.

Stephen Curry foi o cestinha dos Estados Unidos, com 36 pontos. O armador deu vida ao time quando os americanos não estavam bem e também foi decisivo na hora da virada. Conseguiu nove cestas de três pontos.

LeBron James foi outro que cresceu no momento decisivo, com um triplo duplo – 16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Menção ainda a Joel Embiid, em sua melhor apresentação pelos EUA, com 19 pontos.