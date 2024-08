Na raça!

Ana Patrícia e Duda viram sobre a Austrália e vão à final no vôlei de praia

Brasileiras vencem Mariafe e Clancy por 2 sets a 1 e garantem volta ao pódio olímpico depois de oito anos

Ana Patrícia e Duda viraram sobre a Austrália e estão na final do vôlei de praia feminino em Paris. (Gaspar Nóbrega/COB)

Ana Patrícia e Duda cumpriram as expectativas e estarão na final do vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos Paris 2024. A dupla número 1 do mundo tinha um grande desafio na semifinal: as australianas Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy, vencedoras da prata em Tóquio 2020.

A dupla do Brasil prevaleceu com a virada nesta quinta-feira, 8 de agosto. Ana Patrícia/Duda ganharam por 2 sets a 1 (20-22, 21-15, 15-12), em 57 minutos de jogo.

Na outra semifinal feminina, as canadenses Melissa/Brandie se classificaram à final, com a vitória por 2 sets a 1 sobre as suíças Huberli/Brunner -- 14-21, 22-20 e 15-12 em 57 minutos de partida. Será a primeira decisão Olímpica de uma dupla do Canadá. A final acontecerá nesta sexta-feira, 9 de agosto, às 17h30 (de Brasília).

Ana Patrícia e Duda foram a única dupla brasileira a alcançar a semifinal do vôlei de praia em Paris 2024. Carol Solberg/Bárbara e George/André foram eliminados nas oitavas de final.

Evandro/Arthur pararam nas quartas de final. No atual ciclo, Ana Patrícia e Duda conquistaram o Campeonato Mundial 2022 e ainda levaram a prata em 2023. Também ficaram com o ouro nos Jogos Pan-Americanos 2023.

O Brasil possui sete medalhas no vôlei de praia feminino em Jogos Olímpicos. Levou o ouro na primeira edição, com Sandra Pires e Jaqueline Silva, além da prata, com Mônica e Adriana Samuel. Depois disso, foram mais três pratas e dois bronzes para as duplas brasileiras.

