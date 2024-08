Netinho conquista bronze para o Brasil no taekwondo dos Jogos Olímpicos

Brasileiro leva a melhor sobre Javier Pérez Polo na disputa do terceiro lugar da categoria até 68kg, em Paris 2024. Netinho vinha no embalo de revanche sobre Hakan Reçber na repescagem

Netinho saiu em vantagem já no primeiro round contra Pérez Polo, ao conseguir uma virada no placar. O brasileiro acertou um chute na cabeça a três segundos do fim e, com o marcador em 3-3, venceu por superioridade. No segundo round, também equilibrado, o espanhol acertou os dois primeiros golpes e venceu por 6-4.