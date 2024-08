Capixabas em Paris? Temos, e não estamos falando dos atletas do ES

Nossos enviados especiais a Paris conversaram com dois capixabas que moram e estudam na França; a dupla narra como é a experiência de morar na seda das Olimpíadas

Em uma rápida pausa na cobertura das Olimpíadas, conversamos com dois estudantes do ES que moram na França, que contaram como é viver no país sede dos Jogos Olímpicos. Thiago Freisleben Ribeiro Rezende e Felipe Heringer Rios Santos deixaram o Estado para cursarem Engenharia Aeronáutica em São Paulo e agora estão em território francês participando de um programa chamado Duplo Diploma.