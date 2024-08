Capixaba Didi Louzada valoriza campanha em Paris e volta da seleção às Olimpíadas

O Brasil acabou eliminado pelo "dream team" dos Estados Unidos, mas retornou a uma edição olímpica após ficar de fora dos Jogos de Tóquio-2020

Em entrevista ao colunista Filipe Souza, enviado especial de A Gazeta para os Jogos Olímpicos, o cachoeirense destacou os objetivos da seleção no pré-olímpico e falou sobre os resultados atingidos.

Ao todo, foram 18 minutos do capixaba em quadra contra a seleção norte-americana, o jogo com mais minutagem dentro das quatro linhas durante as Olimpíadas. Também foi a melhor exibição dele nos Jogos, anotando 3 assistências e 3 rebotes. "Infelizmente a gente pegou os Estados Unidos, mas só tem que agradecer e enaltecer o trabalho de todo mundo", citou o atleta.