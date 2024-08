Paris-2024

Brasil perde para os EUA no basquete masculino e dá adeus às Olimpíadas

Seleção brasileira não conseguiu segurar a força do Dream Team americano na Arena Bercy e adiou o sonho da medalha olímpica

Didi Louzada contribui com boas assistências quando esteve em quadra. (Vitor Jubini)

Filipe Souza Editor de Esportes e colunista / [email protected]

De um lado o Brasil e do outro o poderoso Dream Team dos Estados Unidos. Todos já sabiam se tratar de uma missão impossível, mas a seleção brasileira foi à luta na partida válida pelas quartas de final do torneio de basquete das Olimpíadas de Paris. E foi o que era possível fazer. No fim, 122 a 87 para os EUA em ritmo de treino na Arena Bercy, nesta terça-feira (6). Mesmo com a derrota, o pivô brasileiro Bruno Caboclo foi o cestinha do duelo com 30 pontos.

Paris-2024 marcou a primeira aparição olímpica do capixaba Didi Louzada. O capixaba, natural de Cachoeiro de Itapemirim, teve boa atuação enquanto esteve em quadra contra os Estados Unidos. Os Jogos Olímpicos também consagraram a despedida da amarelinha do armador Marcelinho Huertas. Aos 41 anos, o armador anunciou que não atuará mais pela seleção brasileira.

Agora a Seleção Brasileira volta para a casa e o time americano encara a Sérvia pela semifinal olímpica, em partida que acontece na próxima quinta-feira (8), às 16 horas, na Arena Bercy.

O Jogo

O primeiro quarto começou com o Brasil um pouco afobado forçando arremessos da linha dos três pontos, e deixou os Estados Unidos confortável para abrir boa vantagem com as cestas de Joel Embiid e Devin Booker. No início do segundo quarto, o Brasil conseguiu encostar no placar com boas jogadas de Marcelinho, Didi e com as bolas de três de Lucas Dias. Mas na reta final, o time americano sobrou e fechou o primeiro tempo vencendo por 63 a 36.

No segundo tempo virou passeio dos Estados Unidos. Já o início do terceiro quarto, os americanos vieram dispostos a um showtima comandado por Lebron James e cia. Booker e Embiid seguiram como os nomes do jogo. O Brasil tentava se manter no jogo com um bom número de bolas de três, mas seguia sempre 25 pontos atrás no placar.

No último quarto, a seleção norte-americana apenas administrou o resultado com os reservas de luxo em quadra. Em nenhum momento, o Brasil conseguiu ameaçar a superioridade do Dream Team. No fim, Estados Unidos 122 a 87 sobre o Brasil.

