Luiz Maurício bate recorde sul-americano e vai à final no lançamento do dardo

Brasileiro lançou para 85m91, novo recorde continental, e se classificou na 6ª colocação geral; final será disputada na quinta-feira, (8)

Mauricio Luiz da Silva fez uma bela classificatória e está na final do lançamento do dardo. (Miriam Jeske/COB)

Que estreia em Jogos Olímpicos! O brasileiro Luiz Maurício mostrou as credenciais logo na primeira participação olímpica ao atingir – nesta terça-feira (6), no Stade de France – 85m91 no lançamento do dardo e se classificar para a grande final da prova. Pedro Henrique Rodrigues, com 79m46, chegou na 19ª colocação geral e não avançou para a final, que será disputada nesta quinta-feira (8).

A marca de Luiz Maurício é o novo recorde sul-americano e o brasileiro avançou à final com a 6ª colocação geral. Mesmo ainda um pouco incrédulo com o desempenho, o mineiro de Juiz de Fora deixou o estádio com a confiança de que ainda pode ir mais longe em Paris 2024.

“Foi uma prova fantástica, comecei tendo alguns erros, mas já no segundo lançamento eu vi que foi bom. No terceiro eu consegui a vaga, a qualificação, isso não tem explicação. Competi com os melhores, que eu assistia na televisão, e agora estou na final junto com eles. Agora é voltar para a Vila, terminar a preparação e entregar 100% na final, para que eu possa ultrapassar esse recorde, que é o sul-americano, e ver o que vai acontecer”, disse Luiz, de 24 anos.

