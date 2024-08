Quase lá

Brasil atropela a República Dominicana e está na semifinal das Olimpíadas

Com muito volume ofensivo e grande atuação de Gabi, as meninas aplicaram mais um 3 a 0 na competição e já estão na disputa por medalhas

Impiedosa no ataque, Gabi foi determinante na classificação do Brasil à semifinal. (Alexandre Loureiro/COB)

A seleção brasileira feminina de vôlei está classificada para a semifinal dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Nesta terça-feira (06), em um clássico das Américas, o Brasil venceu a República Dominicana por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/13, 25/17) pelas quartas de final, na Arena Paris Sul, e agora aguarda o adversário.

A equipe do técnico José Roberto Guimarães encontrou dificuldades, natural de uma fase eliminatória, mas encontrou soluções para se impor diante das adversárias, vencer a partida em sets diretos, e continuar na busca pela medalha olímpica. Na semifinal, o Brasil vai encarar Estados Unidos ou Polônia, equipes que ainda se enfrentam nesta terça.

Contra as dominicanas, as brasileiras enfrentaram velhas conhecidas. As duas equipes já duelaram diversas vezes neste ciclo olímpico e várias jogadoras já tiveram a oportunidade de dividir quadra no mesmo clube, inclusive no Brasil, caso de Carol e as irmãs Martinez, por exemplo.

Além disso, quem comanda o banco dominicano é o brasileiro Marcus Kwiek, que já fez parte da comissão técnica brasileira nos anos 2000. Portanto, era quase um desafio de xadrez devido ao conhecimento mútuo entre os dois lados.

A seleção entrou em quadra na formação titular dos últimos jogos com Roberta, Rosamaria, Thaísa, Carol, Gabi, Ana Cristina e Nyeme (líbero). As primeiras movimentações demonstraram o nervosismo que o jogo envolvia. As brasileiras, com a responsabilidade do favoritismo por terem terminado a primeira fase com a melhor campanha, entraram um pouco mais tensas e cometendo alguns erros de saque.

A parcial, então, foi equilibrada, ponto a ponto, até que a seleção implementou seu eficiente sistema bloqueio-defesa para finalmente ter vantagem no placar (18 a 13). Mas as dominicanas não se entregaram, reagiram e com contra-ataques eficientes encostaram no marcador (19 a 18). Num ace de Ana Cristina o Brasil voltou a ter um pouco mais de tranquilidade e, com a vantagem de três pontos, fechou o set em 25 a 22.

O set seguinte começou com o mesmo roteiro do anterior: Brasil tentando se soltar de vez no jogo e implementar sua superioridade e a República Dominicana engrossando a disputa a cada bola. As brasileiras tentaram encontrar alternativas para mudar a dinâmica e voltar a se impor. E ela foi construída pelo meio de rede, com dois ataques de Thaísa.

A seleção agora aguardapor EUA ouPolônia na semifinal; polonesas já foram batidas pelo Brasil na fase de grupos. (Alexandre Loureiro/COB)

A partir daí, Roberta, com tranquilidade, distribuiu as jogadas e a seleção abriu seis pontos de margem (14 a 8). A distância para as adversárias foi aumentando a cada defesa e contra-ataque bem sucedido e o Brasil dominou a parcial para vencer por 25 a 13.

Na última parcial, o jogo ficou mais parelho até a metade do set, com os dois times trocando pontos e se alternando no placar. Só que o Brasil, jogando mais solto, novamente tomou as rédeas da partida e empilhou pontos em sequência. As dominicanas lutaram, mas não conseguiram frear o ímpeto da seleção, que se impôs em todos os fundamentos. Concentradas, as brasileiras fecharam o set em 25 a 17 e garantiram a vaga na semifinal ao venceram o jogo por 3 sets a 0.

