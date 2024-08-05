Ana Patrícia e Duda mantêm embalo e avançam às quartas no vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda estão nas quartas de final do vôlei de praia feminino das Olimpíadas . As brasileiras venceram a dupla japonesa Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0, parciais 21/15 e 21/16.

A dupla brasileira Duda e Ana Patrí­cia em duelo contra as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii Crédito: Foto: Alexandre Loureiro/COB

Uma das duplas favoritas ao pódio, as brasileiras agora vão enfrentar Tina Graudina e Anastasija Samoilova, da Letônia, que despacharam as alemãs Svenja Mueller e Cinja Tillmann. O duelo de quartas de final será na quarta-feira (7).

Duda e Ana Patricia estão embaladas no torneio, com 4 vitórias, todas por 2 a 0. Passaram invictas na primeira fase e ganharam pelas oitavas de final em cima das japonesas.

As brasileiras dominaram o início da partida em todos os fundamentos. Melhores no saque, nos ataques e com menos erros, Ana Patrícia e Duda abriram larga vantagem rapidamente. As japonesas pediram tempo com 10 a 5 no placar, evoluíram depois da conversa, mas não o suficiente. Vitória brasileira na parcial por 21 a 15.