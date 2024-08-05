Rebeca vence Biles: 5 imagens da apresentação de solo que ganhou ouro

Rebeca superou Simone Biles no solo Crédito: REUTERS/Hannah Mckay

A medalha histórica em Paris se somou às pratas no salto e no individual geral, além do bronze com a equipe brasileira.

Nos Jogos de Tóquio, em 2021, Rebeca ganhou a prata no individual geral e o ouro no salto.

Com as conquistas em Paris, Rebeca também se tornou a maior medalhista brasileira em uma única edição dos Jogos.

Nesta segunda, a brasileira apresentou mais uma vez a rotina ao som de um remix das músicas End of Time, de Beyoncé, e Movimento da Sanfoninha, de Anitta. Em Tóquio, ela já tinha conquistado o público com o seu Baile de Favela, de MC João.

Veja 5 fotos da apresentação de ouro.

A apresnetação de Rebeca Andrade no solo rendeu uma nota de 14.166 Crédito: REUTERS/Hannah Mckay

Rebeca não cometeu falhas e conseguiu superar a ginasta norte-americana Crédito: CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Rebeca se tornou bicampeã olímpica; ela já carregava um outo conquistado em Tóquio-2020 Crédito: CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock