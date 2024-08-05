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BBC Brasil

Rebeca vence Biles: 5 imagens da apresentação de solo que ganhou ouro

Rebeca Andrade fez história nesta segunda-feira (5), ao superar Simone Biles e ganhar o ouro no solo da ginástica artística.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

05 ago 2024 às 12:50

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 12:50

Imagem BBC Brasil
Rebeca superou Simone Biles no solo Crédito: REUTERS/Hannah Mckay
Rebeca Andrade fez história nesta segunda-feira (5/8), ao superar Simone Biles e ganhar o ouro no solo da ginástica artística.
A paulista de 25 anos se tornou a maior medalhista da história olímpica brasileira com esse ouro. Ao todo, ela já subiu em seis pódios olímpicos.
A medalha histórica em Paris se somou às pratas no salto e no individual geral, além do bronze com a equipe brasileira.
Nos Jogos de Tóquio, em 2021, Rebeca ganhou a prata no individual geral e o ouro no salto.

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Com as conquistas em Paris, Rebeca também se tornou a maior medalhista brasileira em uma única edição dos Jogos.
Nesta segunda, a brasileira apresentou mais uma vez a rotina ao som de um remix das músicas End of Time, de Beyoncé, e Movimento da Sanfoninha, de Anitta. Em Tóquio, ela já tinha conquistado o público com o seu Baile de Favela, de MC João.
Veja 5 fotos da apresentação de ouro.
Imagem BBC Brasil
A apresnetação de Rebeca Andrade no solo rendeu uma nota de 14.166 Crédito: REUTERS/Hannah Mckay
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Rebeca não cometeu falhas e conseguiu superar a ginasta norte-americana Crédito: CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock
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Rebeca se tornou bicampeã olímpica; ela já carregava um outo conquistado em Tóquio-2020 Crédito: CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock
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Rebeca se apresentou com muita brasilidade musical e empolgou o púbico presente Crédito: REUTERS/Hannah Mckay

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