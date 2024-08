Imparáveis

Brasil atropela a Polônia e segue sem perder sets no vôlei feminino

Seleção agora se prepara para as quartas de final, contra a República Dominicana

O Brasil venceu a Polônia por 3 sets a 0 e segue sem saber o que é derrota em Paris. (Alexandre Loureiro/COB)

Em uma partida que cravou o set mais longo do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos Paris 2024, o Brasil venceu a Polônia e vai para as quartas de final com aproveitamento máximo. Neste domingo (04), a seleção superou as polonesas por 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 38/36, 25/14), na Arena Paris Sul, e agora se prepara para as quartas de final da competição, contra a República Dominicana.

A seleção feminina se impôs desde o primeiro momento da partida, mas tomou sustos, sobretudo no segundo set, quando teve cinco match points para fechar e deixou as polonesas empatarem. Mas o time conseguiu controlar os nervos e fechou a parcial em 38 a 36 para marcar o set mais longo da competição até aqui.

As duas equipes já estavam com vagas garantidas nas quartas de final dos Jogos, mas estava em jogo a primeira colocação do grupo B.

Além disso, assim como aconteceu contra o Japão, as brasileiras estavam engasgadas com as polonesas, uma vez que perderam a decisão da medalha de bronze para as adversárias na Liga das Nações deste ano.

A partida, então, ganhou cara de “final” e foi uma prévia do que virá pela frente para o Brasil na fase eliminatória e decisiva dos Jogos Olímpicos.

O Brasil entrou em quadra com Roberta, Rosamaria, Thaísa, Carol, Gabi, Ana Cristina e Nyeme (líbero). A novidade na escalação do técnico José Roberto Guimarães foi a incorporação de Natinha ao elenco. Ela estava como atleta reserva, mas foi acionada na vaga de Lorenne, que se recupera de uma lesão na panturrilha direita.

