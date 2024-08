Dupla do ES

Com atuação impecável, Arthur e Evandro vencem holandeses e avançam às quartas de final

O time que treina no Espírito Santo venceu os holandeses Van de Velde e Matthew Immers por um duplo 21/16 em Paris

Com uma atuação memorável e em altíssimo nível, a dupla formada por Evandro e Arthur, que treina no Espírito Santo, não deu a menor chance para os holandeses Van de Velde e Matthew Immers ao vencer por 2 sets a 0, com um duplo 21/16 pelo vôlei de praia masculino nas Olimpíadas de Paris.