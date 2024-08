André Stein e George perdem para alemães e são eliminados das Olimpíadas

Jogador capixaba e seu parceiro não conseguiram encaixar o jogo ao longo de toda a competição e acabaram derrotados por Ehlers e Wickler

Não foi dessa vez que o sonho da medalha olímpica sorriu para o capixaba André Stein e para o paraibano George Wanderley. Os brasileiros foram derrotados pelos alemães Ehlers e Wickler por dois sets a zero, com parciais 21/16 e 21/17, na manhã deste domingo (4)e foram eliminados da disputa do vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris.

O Jogo

A partida começou com os alemães mais ligados e ditando o ritmo do jogo, tanto que chegaram a abrir 6 a 2. Mas no decorrer do jogo a dupla brasileira ajustou a defesa e conseguiu empatar o set em 10 a 10. Muito graças a bons bloqueios de André. Mas na reta final os brasileiros desperdiçaram muitos ataques, enquanto os alemães foram mais precisos para vencerem o primeiro set por 21 a 16.