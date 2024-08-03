Paris 2024: Bia Ferreira perde para irlandesa e fica com o bronze

Não foi o dia da vingança para Beatriz Ferreira. A pugilista brasileira foi derrotada pela irlandesa Kellie Harrington na semifinal da categoria 60 quilos, por decisão dividida, encerrando sua participação olímpica com a medalha de bronze.
Em Tóquio 2020, Jogos disputados em 2021 devido à pandemia da Covid-19, Bia perdeu a decisão da medalha de ouro para a mesma adversária.
Apesar da derrota, a baiana volta para o Brasil com inéditas medalhas em edições olímpicas consecutivas.
A torcida na Arena Paris Norte estava dividida. Grande número de irlandeses compareceu ao ginásio. A Irlanda não é uma potência olímpica. Em Tóquio, ganhou apenas quatro medalhas.
Desde o começo, os brasileiros gritaram: "Olê, olê, olê, Biá, Biá", enquanto os irlandeses respondiam com "Kellie, Kellie".
O primeiro round esquentou apenas nos trinta segundos finais, quando a troca de golpes se tornou mais intensa. Quatro juízes (Marrocos, Sri Lanka, Guatemala e Eslováquia) deram a vitória à irlandesa, enquanto o quinto, da Mongólia, considerou a brasileira superior.
Ciente da desvantagem, Bia partiu para cima logo no início do segundo assalto. Faltando 1 minuto e 24 segundos, a brasileira acertou um bom golpe, mas tomou o troco instantes depois. Dois juízes (Sri Lanka e Eslováquia) deram a vantagem a Harrington, o da Mongólia novamente preferiu Bia, e os outros dois anotaram empate.
Com isso, a irlandesa entrou no último assalto com pequena vantagem. O combate ficou mais tenso. A irlandesa usava a velocidade para se esquivar e manter a distância. Os gritos de "Kellie, Kellie" aumentavam. As duas saíram comemorando vitória quando o gongo soou.
Encerrada a luta, foi anunciado o resultado. Os jurados de Marrocos, Sri Lanka, Guatemala e Eslováquia deram a vitória à irlandesa; o jurado da Mongólia, à brasileira.