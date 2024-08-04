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Eliminação

Marcus D'Almeida cai para 'Biles do tiro com arco' e dá adeus aos Jogos

A disputa terminou 7 a 1 para Kim, que, dos 12 tiros, acertou 11 na marca de dez pontos. Na próxima etapa, o coreano enfrenta o turco Mete Gazoz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 ago 2024 às 10:08

Publicado em 04 de Agosto de 2024 às 10:08

Marcus D'Almeida perdeu para o coreano Kim Woojin, recordista olímpico e número dois do ranking mundial. Eles se enfrentaram na madrugada deste domingo (4), nas oitavas de finais do tiro com arco e, assim, o brasileiro não disputará medalha.
Marcus D'almeida acabou eliminado no tiro com arco precocemente em Paris
Marcus D'Almeida acabou eliminado no tiro com arco precocemente em Paris Crédito: Wander Roberto/COB
A disputa terminou 7 a 1 para Kim, que, dos 12 tiros, acertou 11 na marca de dez pontos. Na próxima etapa, o coreano enfrenta o turco Mete Gazoz.
O brasileiro, por sua vez, oscilou entre nove e dez pontos e acertou duas flechas na marca de oito pontos.
"Estamos falando da Simone Biles do tiro com arco. Só nessas Olimpíadas ele tem dois ouros, tem outros dois com Tóquio e Rio. Eu sabia que ia ser um confronto difícil contra ele", analisou ele à TV Globo. "Eu não estou aqui para escolher adversário. Eu estou aqui para melhorar, ele não é invencível e vou ganhar dele. Eu tive meus vacilos e sabia que o oito seria a sentença de morte e realmente foi."
O brasileiro de 26 anos é líder do ranking mundial e foi uma das grandes apostas de medalha para o Brasil. Mas, no que muitos diziam ser uma final antecipada, acabou tendo que se despedir antes do imaginado dos Jogos Olímpicos de Paris. O que causou esse encontro foi a fase de ranqueamento, em que DAlmeida ficou em 17ª posição e caiu com o primeiro do chaveamento.
DAlmeida avançou até as oitavas de final, onde também tinha chegado em Tóquio-2020. Assim, ele repete o melhor resultado já conseguido por um brasileiro no tiro com arco nas Olimpíadas.
Meu maior adversário sou eu mesmo. Somos só eu e o alvo. Técnica, sei que tenho. O que preciso [durante o embate] é calma e frieza para acertar o 10 o máximo de vezes possível", disse em entrevista à Folha.
Sobre a eliminação, D'Almeida diz que prefere olhar para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.
"Não vou apagar o que eu fiz nesse ciclo. Vou forte para Los Angeles. Eu tenho um sonho, esse sonho é grande, foi Deus quem me deu e eu vou", afirmou à TV Globo após a eliminação.

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