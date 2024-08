Pódio na mira

Isaquias Queiroz testa raia olímpica e se diz tranquilo para brilhar em Paris

Canoísta brinca com competição com a ginasta pela tentativa de superar o recorde de medalhas olímpicas pelo Brasil; Rebeca, Robert Scheidt e Torben Grael têm cinco láureas

2 min de leitura min de leitura

Isaquias Queiroz testou a raia olímpica para a canoagem velocidade nos Jogos Olímpicos Paris 2024. (Gaspar Nóbrega/COB)

Com a prata no salto, a ginasta Rebeca Andrade igualou os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael no posto de maior medalhista olímpica do Brasil, com cinco láureas. E neste domingo, 4, um outro candidato ao posto chegou ao seu local de competição em Paris 2024 para testar a raia olímpica.

Isaquias Queiroz - ouro no C1 1000m em Tóquio; prata no C1 1000m, no C2 1000m, e bronze no C1 200m no Rio de Janeiro - irá disputar duas provas da canoagem velocidade nesta edição dos Jogos Olímpicos. Ele garantiu que continua com o foco de subir ao pódio olímpico duas vezes na França.

“Meu objetivo continua o mesmo, mas sabia que a Rebeca aqui tinha a chance de buscar muito mais medalhas que eu. Só tinha dúvida se sairia na prova por equipe. Fico feliz pela trajetória dela, ela teve várias lesões. Chegar nos Jogos Olímpicos e brilhar desse jeito enche o Brasil de orgulho e serve de motivação para todos os atletas. Ganhar mais de uma medalha em Jogos é muito especial. Eu sigo em busca das minhas duas medalhas, chegar à sexta medalha olímpica. A Rebeca ganhando medalha desse jeito me deixa até mais tranquilo, porque todo mundo fica de olho nela e eu fico aqui com menos pressão”, disse Isaquias, rindo.

“Brincadeiras à parte, ela e a equipe estão fazendo um grande trabalho. Agora eu, Lauro (de Souza, técnico) e toda a comissão da canoagem velocidade queremos também fazer o nosso e representar bem o Time Brasil”, completou.

As provas da canoagem velocidade serão disputadas no Estádio Náutico Água Branca, em Vaires-sur-Marne. Isaquias e Jacky Godmann caíram na água para testar a raia olímpica pela primeira vez. As disputas da modalidade começam na próxima terça-feira, 6.

“Vamos ter pouco tempo para nos adaptarmos à água, é tentar sentir o máximo até o dia da prova. A questão para mim hoje é foco total na competição. Raia é raia, e o que vai fazer diferença mesmo é você se concentrar e focar só na prova”, analisou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta