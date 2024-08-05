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Ginástica artística

'Não estou chateada', diz Simone Biles após resultados abaixo do esperado

Norte-americana exaltou o feito de Rebeca Andrade, que a superou na final do solo e se disse feliz com o resultado em Paris
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2024 às 12:24

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 12:24

Depois de ficar de fora do pódio da trave e levar com a prata no solo nas finais da ginástica artística nos Jogos de Paris, dois resultados abaixo do esperado, Biles diz que continua orgulhosa.
Olimpíadas
Rebeca Andrade superou Simone Biles, maior ginasta de todos os tempos, e ficou com o ouro no solo em Paris Crédito: Alexandre Loureiro/COB
"Foi um dia louco. Estamos exaustas depois de uma semana competindo. Mas não estou chateada. Estou bastante orgulhosa de mim mesma.", afirmou a ginasta norte-americana.

Elogios 

Ela rasgou elogios à sua principal adversária:
"Amo a Rebeca. Ela é uma ótima pessoa e ainda melhor ginasta. Ela me mantém na ponta dos cascos. Estou empolgada pelo que ela tem pela frente. Agora ela tem que descansar. Ela é incrível"

A apresentação de ouro de Rebeca Andrade no solo nos Jogos de Paris

Sobre a reverência que fez para a brasileira no pódio, junto com Chiles, Biles disse que era o certo a se fazer.
"[Rebeca] Ela é tão incrível. Falamos: vamos fazer agora. E fizemos. Ela sempre tem a torcida com ela. Era a coisa certa a fazer"
Para Biles, o saldo de sua trajetória desde a desistência em Tóquio é a redenção:

"Colocar a saúde mental em primeiro lugar cria longevidade. Sim, foi um tour de redenção. Não deixamos nada para trás, fizemos o trabalho. Não poderia ter pedido uma Olimpíada melhor. Obrigado, Paris"

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