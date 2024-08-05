'Não estou chateada', diz Simone Biles após resultados abaixo do esperado

Rebeca Andrade superou Simone Biles, maior ginasta de todos os tempos, e ficou com o ouro no solo em Paris Crédito: Alexandre Loureiro/COB

"Foi um dia louco. Estamos exaustas depois de uma semana competindo. Mas não estou chateada. Estou bastante orgulhosa de mim mesma.", afirmou a ginasta norte-americana.

Elogios

Ela rasgou elogios à sua principal adversária:

"Amo a Rebeca. Ela é uma ótima pessoa e ainda melhor ginasta. Ela me mantém na ponta dos cascos. Estou empolgada pelo que ela tem pela frente. Agora ela tem que descansar. Ela é incrível"

A apresentação de ouro de Rebeca Andrade no solo nos Jogos de Paris

Sobre a reverência que fez para a brasileira no pódio, junto com Chiles, Biles disse que era o certo a se fazer.

"[Rebeca] Ela é tão incrível. Falamos: vamos fazer agora. E fizemos. Ela sempre tem a torcida com ela. Era a coisa certa a fazer"

Para Biles, o saldo de sua trajetória desde a desistência em Tóquio é a redenção: