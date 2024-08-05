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Ficou em terceiro

Ana Sátila fica cai na semifinal do caiaque cross e dá adeus ao sonho da medalha

Ela largou em último, conseguiu se recuperar e ir à segunda posição, mas perdeu o lugar no contorno da última boia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2024 às 12:19

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 12:19

 A brasileira Ana Sátila precisava ficar entre as duas primeiras para ir à final. Ela largou em último, conseguiu se recuperar e ir à segunda posição, mas perdeu o lugar.
Olimpíadas
Ana Sátila quase foi à final no caiaque cross e deu adeus ao sonho da medalha Crédito: Wander Roberto/COB
Ana começou bem a prova e se manteve em segundo até poucos metros antes da linha de chegada, mas no contorno da última boia vermelha, a competidora francesa chegou com muita velocidade, bateu no caiaque da brasileira, que acabou em desvantagem e caiu para a terceira posição.

Sátila ainda tentou se recuperar nas remadas finais, porém já não havia mais "pista".

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