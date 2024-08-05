Ana Sátila fica cai na semifinal do caiaque cross e dá adeus ao sonho da medalha

A brasileira Ana Sátila precisava ficar entre as duas primeiras para ir à final. Ela largou em último, conseguiu se recuperar e ir à segunda posição, mas perdeu o lugar.

Ana Sátila quase foi à final no caiaque cross e deu adeus ao sonho da medalha Crédito: Wander Roberto/COB

Ana começou bem a prova e se manteve em segundo até poucos metros antes da linha de chegada, mas no contorno da última boia vermelha, a competidora francesa chegou com muita velocidade, bateu no caiaque da brasileira, que acabou em desvantagem e caiu para a terceira posição.