Alison dos Santos e Matheus Lima vão à semi dos 400m com barreiras

Piu e o novato do Brasil na modalidade superaram a primeira etapa e agora retornam à pista ao longo da semana para tentar uma vaga na grande final

O Brasil terá dois representantes nas semifinais dos 400 metros com barreiras da Olimpíada de Paris, na França. O paulista Alison dos Santos, o Piu, e o cearense Matheus Lima garantiram as respectivas vagas nas baterias desta segunda-feira (5) pela manhã, realizadas no Stade de France. A disputa por classificação à final será nesta terça-feira (6), a partir das 14h35 (horário de Brasília).

Campeão mundial da prova em 2022 e medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, no Japão, um ano antes, Alison disputou a terceira bateria do dia e acabou na terceira posição, em 48s75.

Alison dos Santos fecha a prova das eliminatórias em terceiro lugar, com o tempo de 48s62 e está classificado para a semifinal dos 400m com barreiras. BOA, PIU! ??? ?: Wander Roberto / COB #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/cbtyYgukCc

Já Matheus cresceu nos metros finais da quinta bateria e avançou com o segundo melhor tempo, com 48s90, ficando atrás somente do jamaicano Malik James-King. Estrante em Olimpíada, o barreirista foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, no ano passado.