Medalhista paralímpica, Bruna Alexandre faz história ao disputar Jogos Olímpicos

Aos seis meses de vida, Bruna foi submetida à amputação do braço direito por consequência de uma trombose, provocada por uma injeção mal aplicada

Bruna Alexandre se torna primeira atleta paralímpica do Brasil nas Olimpíadas. (Gaspar Nóbrega)

Antes mesmo de estrear nos Jogos Olímpicos Paris 2024, Bruna Alexandre já tinha feito história. Ao fazer parte da equipe feminina do Brasil no tênis de mesa, ela se tornou na primeira atleta Paralímpica do país a ser convocada para a competição olímpica. O feito, contudo, é apenas o primeiro que ela pretende alcançar na capital francesa.

Aos seis meses de vida, Bruna foi submetida à amputação do braço direito por consequência de uma trombose, provocada por uma injeção mal aplicada. A jovem começou no tênis de mesa aos 12 anos, influenciada pelo irmão. Até 2009, competiu em torneios apenas para atletas sem deficiência. Em 2024, tornou-se a primeira atleta paralímpica brasileira convocada para uma edição de Jogos Olímpicos.

Bruna Alexandre se tornou, nesta segunda-feira (5), a primeira atleta paralímpica do Brasil a participar dos Jogos Olímpicos. A catarinense de 29 anos foi parceira de Giulia Takahashi na disputa por equipes do tênis de mesa das Olimpíadas de Paris 2024. A estreia foi contra a Coreia do Sul, partida das oitavas de final.

Em 2023, Bruna Alexandre se tornou a primeira atleta paralímpica a disputar os Jogos Pan-Americanos, e conquistou o bronze na edição de Santiago, no Chile. No final do último ano, Bruna também conquistou o prêmio de melhor atleta paralímpica de 2023.

