Na última onda

Tatiana Weston-Webb fica a décimos de ganhar o ouro no surfe feminino

A brasileira ficou com a prata e viu a norte-americana Caroline Marks ganhar por detalhes a bateria final no mar de Teahupo'o, no Taiti

A surfista brasileira Tatiana Weston-Webb ficou com a prata no surfe. (Willian Lucas/COB)

Tatiana Weston-Webb é prata na Olimpíada de Paris. Na noite desta segunda-feira (5), a surfista brasileira foi derrotada pela americana Caroline Marks e ficou em segundo lugar. As duas surfistas iniciaram a bateria final às 21h57 (horário de Brasília) e competiram pelas melhores ondas por 35 minutos. Um pouco antes, Gabriel Medina ficou com a medalha de bronze ao superar o peruano Alonso Correa.

Em prova disputada em Teahupo’o, no Taiti, o mar não formou boas ondas e as duas surfistas pouco conseguiram surfar no começo da bateria. Nos primeiros 18 minutos, tanto Tati como Marks não conseguiram pegar uma onda boa sequer e somaram apenas notas abaixo de 1 ponto.

Quem conseguiu pegar a primeira onda boa foi Marks. A americana encaixou um tubo e garantiu 7.50 somado ao 0.50, enquanto a brasileira ficou com 0.43 e 0.33. em duas pequenas ondas que conseguiu pegar.

Foi no 22º minuto que Tati conseguiu surfar a primeira onda. A brasileira encaixou um pequeno tubo e algumas manobras e somou 5.83. Logo depois, a trocação de ondas começou e a americana conseguiu nota 3.00, enquanto a brasileira surfou a última onda e ganhou 4.50.

Sendo assim, o placar final da bateria ficou em Caroline Marks com 10.50 x Tatiana Weston-Webb com 10.33.

Essa foi a primeira medalha conquistada por uma surfista brasileira em Olimpíadas. Até aqui, os únicos pódios do Brasil eram masculinos: Ítalo Ferreira, com o outo em Tóquio, e Gabriel Medina, em 2024.

