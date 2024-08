Recuperação

Medina supera peruano e fica com o bronze no surfe olímpico no Taiti

Brasileiro se recuperou rapidamente da eliminação na semifinal praticamente sem ondas e distribuiu manobras no mar de Teahupo'o para ficar com o terceiro lugar

Gabriel Medina brilou na disputa pelo terceiro lugar e consuistou o bronze nas Olimpíadas. (Willian Lucas/COB)

Não foi o ouro, mas desta vez Gabriel Medina não saiu de uma edição olímpica sem medalha. Após ser eliminado precocemente nos Jogos de Tóquio-2020, o surfista brasileiro conquistou o bronze no mar de Teahupo'o, no Taiti. A modalidade foi disputada no arquipélago mundialmente conhecido pelos tubos espetaculares, que não apareceram na semifinal.

Gabriel Medina venceu o peruano Alonso Correa na disputa pelo terceiro lugar nos Jogos Olímpicos e faturou a medalha de bronze, em Teahupoo, nesta segunda-feira (5).

Depois de perder na semifinal para o australiano Jack Robinson por falta de ondas da bateria, o tricampeão mundial dominou a disputa contra o peruano e conquistou pela primeira vez na carreira uma medalha.

O peruano começou colocando pressão no brasileiro. Abriu com 6.83 e assumiu a liderança momentânea da batalha. Mas Gabriel Medina não deixou barato. Correu atrás do prejuízo e somou três notas acima dos 7 pontos.

As duas melhores - 7.77 e 7.77 - entraram no somatório final do tricampeão e garantiu a liderança até o final da disputa. Gabriel Medina, um dos maiores surfistas de todos os tempos, é medalha de bronze!

