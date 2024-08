Brasil goleia a Espanha e vai atrás do ouro inédito no futebol feminino nas Olimpíadas

Com melhor atuação nas Olimpíadas até aqui, seleção de futebol feminina superou a atual campeã do mundo e avançou à final

A seleção brasileira feminina de futebol protagonizou uma de suas melhores atuações na história das Olimpíadas . O Brasil venceu a favorita e atual campeã mundial Espanha por 4 a 2, podendo ser um placar ainda mais elástico se não tivesse perdido tantas chances claras. Com gols de Gabi Portilho, Adriana, Kerolin e Irene Paredes (contra), as meninas vão buscar o ouro olímpico inédito na modalidade.

Com uma estratégia de jogo clara pressionar as adversárias ainda no campo de defesa, o Brasil conseguiu abrir o placar ainda no começo do primeiro tempo em uma saída errada da goleira espanhola, que na tentativa de despachar a bola para frente acabou ricocheteando em Irene Parede, e a companheira de time fez contra aos 6 minutos.