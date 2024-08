Evandro e Arthur lamentam erros determinantes na eliminação em Paris

A dupla que treina no ES foi batida pela seleção sueca e deu adeus ao sonho da medalha em Paris-2024; Evandro e Arthur comentam a derrota.

Logo após a eliminação diante da Suécia , a dupla do ES formada por Arthur e Evandro reconheceu que a "sintonia" vista nas partidas anteriores não se repetiu. Os dois, que treinam no Espírito Santo, ainda afirmaram que os muitos erros cometidos foram determinantes para o revés nas quartas de final nas Olimpíadas de Paris nesta terça-feira (6).

"A análise que faço desse jogo de agora foi que o meu sistema de passe e levantamento não foi tão bom. O sistema de 'side out' não foi tão efetivo igual ao deles", assume Evandro – o side out citado pelo atleta consiste no complexo do jogo composto pelos fundamentos de recepção, levantamento e ataque.