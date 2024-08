Brasil luta, mas perde para a Noruega e está fora da disputa no handebol

Ala capixaba Ana Cláudia Bolzan esteve em quadra e marcou gol, mas a superioridade norueguesa prevaleceu ao final da partida

Contra a seleção número um do mundo não deu para as meninas do handebol brasileiro. A Brasil se despediu nas quartas de finais dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta terça-feira (6) na dura derrota para a Noruega, pelo placar de 32 a 15.