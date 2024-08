Japinha voador

Augusto Akio conquista o bronze para o Brasil no skate park em Paris

O ouro ficou com o australiano Kegaan Palmer (93,11) e a prata com o americano Tom Schaar (92,23)

Augusto Akio conquistou o bronze no skat park em Paris. (Luiza Mores/COB)

O skatista Augusto Akio é medalhista conquistou bronze no skate park na final do skate park dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Japinha cravou a terceira e última tentativa e faturou a medalha, com uma nota de 91.85, nesta quarta-feira, na Arena La Concorde. Pedro Barros, prata em Tóquio-2020, e Luigi Cini também participaram da disputa, mas não conseguiram entrar no pódio.

Akio melhorou o desempenho em relação à eliminatória. Da oitava posição com o 88.98m mais cedo, pulou para o bronze com o 91.65 depois de ter tirado 2.66 e 81.34 nas voltas anteriores.

AUGUSTO AKIO É BRONZE PARA O BRASIL!



Japinha, você fez história!



Detona o skate park de #Paris2024, faz um 91.85 e conquista a medalha de bronze, para o Brasil!



JAPINHA, VOCÊ É RIDÍCULO! #JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 #Medley pic.twitter.com/H0nhVD8EDF — Time Brasil (@timebrasil) August 7, 2024

Pedro Barros, prata em Tóquio 2020, e Luigi Cini também participaram da disputa, mas não conseguiram entrar no pódio. O ouro ficou com o australiano Kegaan Palmer (93,11) e a prata com o americano Tom Schaar (92,23).

O equilibrista do skate brasileiro brilhou com uma terceira volta voadora que garantiu o bronze. (Luiza Mores/COB)

Foi a segunda vez do skate nos Jogos Olímpicos, e foi a segunda final do park masculino com três brasileiros. Em Tóquio 2020, edição realizada em 2021, Pedro Barros levou a prata em uma disputa que também contou com Luiz Francisco (4º lugar) e Pedro Quintas (8º).

Oito atletas participaram da final, aqueles com as melhores notas das eliminatórias. Também na sessão decisiva, cada um teve três voltas, e apenas a melhor nota foi levada em consideração.

