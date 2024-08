Brasil perde para a França e sai da disputa por equipes no tênis de mesa

Os mesatenistas brasileiros perderam por 3 a 0 diante da seleção da casa na fase de quartas de final

O Brasil encerrou nesta quarta-feira (7) a participação no tênis de mesa nos Jogos Olímpicos Paris 2024 . A equipe masculina, formada por Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro, foi derrotada pela França, por 3 a 0, e deu adeus à competição.

No primeiro jogo do dia, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro enfrentaram Simon Gauzy e Alexis Lebrun. Os brasileiros se mantiveram colados aos franceses durante toda a partida, mas não conseguiram passar na frente no placar nos três sets. A partida acabou 3 a 0 (11/8, 11/9 e 11/6) para os donos da casa