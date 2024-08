Noah Lyles ganha o bronze mesmo testado positivo para Covid-19

O campeão da prova dos 100m competiu diagnosticado com a doença e ainda assim chegou no pódio; atleta foi advertido e corre o risco de perder a medalha

Mais rápido do mundo ao surpreender e ganhar o ouro nos 100m, o americano Noah Lyles não repetiu a dose nos 200m, principal prova e na qual não perdia há três anos, ao cruzar com 19s70 e ficar somente com o bronze.