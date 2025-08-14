Home
Sentindo na pele: aula e duelo mano a mano com ala da seleção de Basquete

Sentindo na pele: aula e duelo mano a mano com ala da seleção de Basquete

Repórter de A Gazeta, Vinícius Lima aprendeu a bater lance livre e entrou numa fria contra Gui Deodato,  craque do Brasil

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:56

Sentindo na pele: disputa com Gui Deodato, ala da seleção brasileira de Basquete. Repórter de A Gazeta, Vinícius Lima jogou com uma das feras do Brasil, que vai disputar a Americup

Neste episódio, o repórter de A Gazeta, Vinícius Lima, foi até o Sesc Guarapari, onde a seleção brasileira de basquete faz a preparação para a Copa América, e entrou numa fria contra o ala Gui Deodato. O craque do Brasil ensinou como se bate um lance livre com precisão, e ainda mostrou a diferença entre um atleta olímpico e um amador dentro de quadra. Assista a reportagem acima.

