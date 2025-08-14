Visita ilustre

Seleções de ginástica rítmica de Itália e Noruega treinam no ES para Mundial

Italianas e norueguesas vão realizar a preparação no ginásio da Sesport para a competição que acontece no Rio de Janeiro, em agosto

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:54

Conjunto italiano ganhou o bronze em Paris-2024 Crédito: Federação Italiana de Ginástica

O Espírito Santo vai receber as seleções de ginástica rítmica da Itália e da Noruega nesta semana. As europeias irão treinar no Ginásio Eduarda Queiroz, na Sesport, em Vitória, visando o Mundial de GR que será realizado no Brasil entre os dias 20 e 24 de agosto, no Rio de Janeiro. As norueguesas desembarcaram em terras capixabas nesta quarta-feira (13), enquanto as italianas chegam nesta quinta-feira (14), e vão realizar os treinamentos pela manhã e tarde até o próximo domingo (17).

A visita de duas delegações ao Estado, sendo a Itália uma das equipes favoritas no Mundial, reforça a potência e o celeiro de talentos que o Espírito Santo é para a modalidade. "É um celeiro, e nós temos ginastas boas em todas as categorias. Quando eu falo boas, não é um título adjetivo, é com grandes resultados. Isso é motivador, saber que elas estão fazendo um esporte de qualidade, sabendo que elas estão em um lugar que tem qualidade. Imagina: 'o lugar que eu treino, essas pessoas, esses países tão importantes, escolheram estar aqui'", afirmou Monika.

Esta não é a primeira vez que o Estado recebe deleções de ginástica rítmica para grandes torneios. Monika Queiroz, presidente da federação da modalidade, relembrou quando a Ucrânia também ficou hospeda no ES com foco nas Olimpíadas de 2016.

"Elas ficaram aqui dez dias, no mesmo ginásio. Foi muito importante para todos e, até hoje, eu encontro com essas ucranianas em vários eventos ao redor do mundo e elas falam que foi muito decisivo a permanência delas aqui, pelo acolhimento, pela qualidade dos materiais, do ginásio, enfim. Então a gente já tem essa vocação de acolhimento e de receber equipes de alto nível", disse.

Talentos do ES

O Espírito Santo é um berço de atletas da Ginástica Rítmica, de onde já nasceram gigantes da modalidade. Mais recentemente, por exemplo, as capixabas Sofia Madeira e Déborah Medrado representaram o Brasil nas Olimpíadas de Paris, além de fazerem parte de um vitorioso ciclo e alcançarem resultados históricos nos circuitos mundiais. Neste mundial, a capixaba Geovanna Santos também representará a seleção brasileira.

Mundial de Ginástica Rítmica

Nove anos após sediar os Jogos Olímpicos, o Parque Olímpico do Rio de Janeiro recebe as melhores ginastas do planeta para a 41ª edição do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, o primeiro na América do Sul. O torneio deve contar com mais de 400 atletas de 70 países diferentes. As decisões por medalhas, seja individuais ou em grupos, acontecerão a partir do terceiro dia.

Essa será a primeira vez que o país receberá um Mundial de ginástica. A seleção brasileira buscará a medalha inédita na história do torneio. Na última edição, realizada na Espanha, o Brasil terminou a final dos cinco arcos na quarta posição, ficando atrás da Itália, medalhista de bronze, nos critérios de desempate.

