Rebeca Andrade anuncia que não disputará mais provas de solo

Dona de seis medalhas olímpicas, a ginasta Rebeca Andrade, 26, anunciou a aposentadoria do aparelho nesta terça-feira (12)

Com o ouro no solo, Rebeca Andrade se isolou como a maior atleta brasileira na história das Olimpíadas Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Dona de seis medalhas olímpicas, a ginasta Rebeca Andrade, 26, anunciou nesta terça-feira (12) que não vai mais competir em provas de solo. Durante participação na Rio Innovation Week, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, a atleta afirmou que sua decisão foi motivada por dores e pela necessidade de preservar sua saúde após cinco cirurgias no joelho.

"O solo é o aparelho que mais causa impacto. Eu sou uma atleta de 26 anos, com histórico de cinco cirurgias no joelho. Quando a gente entende nossos limites, é muito importante respeitá-los", disse a ginasta. "Sei que vocês amam quando faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos."

Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Rebeca conquistou quatro medalhas, entre elas o ouro na final do solo. Com seu desempenho na capital francesa, ela se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis medalhadas, superando Robert Scheidt e Torben Grael, ambos da vela.

Além dos pódios em Paris, ela ganhou uma prata no individual geral e um ouro no salto nos Jogos de Tóquio-2020, realizados em 2021 por causa da pandemia de Covid-19.

Seu história médico, por outro lado, tem três cirurgias no joelho direito após romper o LCA (Ligamento Cruzado Anterior) em 2015, quando ainda era adolescente. Em 2017, ela passou por novo procedimento cirúrgico ainda em decorrência da lesão. Em 2019, às vésperas do Pan de Lima, no Peru, ela voltou a ter um problema no local e precisou uma nova cirurgia.

