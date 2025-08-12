HIstórico

Primeiros campeões da Dez Milhas Garoto relembram as conquistas

Os amigos Delmir Alves dos Santos e Nercy de Freitas cruzaram a linha de chegada em primeiro na estreia da prova, em 1989

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15:34

Nercy de Freitas e Delmir dos Santos, campeões em 1989 Crédito: Tião Moreira/Divulgação

A Dez Milhas Garoto chega à 34ª edição no dia 28 de setembro. Nesses mais de 35 anos de história na tradicional prova disputada entre Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo, milhares de pessoas percorreram os 16,9km até a linha de chegada. Os primeiros a chegar, em 1989, foram Delmir Alves dos Santos e Nercy de Freitas, dois nomes de peso nas corridas de rua entre as décadas de 1980 e 1990.

Delmir ainda seria campeão nos anos de 1992 e 1996 e a ligação entre os campeões masculino e feminino vai além do pódio na edição inaugural, e os vencedores da primeira edição da Dez Milhas Garoto relembram com carinho as passadas na estreante prova no Espírito Santo.

“A prova não foi de um nível tão forte, mas encontrei alguns atletas de Minas Gerais, inclusive, um rapaz realmente deu trabalho para caramba. Mas meu maior adversário na época foi o clima, especialmente o vento. Você dava uma passada para frente e duas para trás. Depois voltei e venci mais duas vezes e só não participei mais vezes porque, na época, o calendário coincidia com a temporada norte-americana de corridas, a qual eu estava envolvido”, contou Nercy, quem indicou a 10 Milhas Garoto para Delmir.

A carioca Nercy de Freitas não se limitou a passar dicas a amigos como Delmir. Especialista em provas longas, com predileção para as maratonas, pegou a estrada até o Espírito Santo. “Naquela época, eu estava tentando me adaptar a correr de tênis, porque eu sempre corri descalça. Na Dez Milhas Garoto, aguentei até o quilômetro 6 ou 7. O tênis estava me incomodando, então, parei e tirei. Pedi a um rapaz da organização que estava próximo de um ponto de água para levar meu tênis para a chegada e fui embora. Estava tão quente que, quando uma senhora na calçada me molhou com a mangueira, a água desceu morna pelo meu corpo”, completou.

Quando parou para descalçar os tênis, Nercy ocupava o quarto lugar. Em uma prova de recuperação, ultrapassou a própria irmã, em terceiro, para seguir a perseguição rumo à primeira colocada. Ganhou a posição nos metros finais, quando a adversária abria os braços para comemorar a vitória. “Tenho 101 maratonas completas. Sou tricampeã da Maratona do Rio e da Maratona de Buenos Aires, entre outras. Não gosto de prova curta e, pra mim, dez milhas é uma prova curta, mas, sem dúvida, foi uma vitória especial”, afirmou.

Os tempos de Delmir Alves dos Santos e Nercy de Freitas foram 50min28s e 1h04min19s, respectivamente, na primeira Dez Milhas Garoto, há 36 anos. Mais lentos que os campeões do ano passado, os quenianos Nicolas Kiptoo Kosgei (46min32) e Viola Jelagat Kosgei (56min43).

