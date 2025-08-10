Dia dos pais

Família Azevedo: amor e legado no basquete transmitido de pai para filho

Luiz Felipe construiu uma linda história no basquete brasileiro, e viu o filho Felipinho crescer e seguir caminho no esporte. Hoje eles coordenam o Cetaf, em Vila Velha

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 07:00

Neste domingo (10), Dia dos Pais, A Gazeta preparou uma reportagem especial que conta a história de Luiz Felipe e Felipinho Azevedo. Pai e filho que têm amor e uma vida inteira de dedicação ao basquete, tanto jogando, quanto passando à frente a paixão pela modalidade. Assista à entrevista completa acima.

Luiz Felipe Azevedo foi um ilustre jogador de basquete nas décadas de 80 e 90, multicampeão paulista e nacional, que defendeu as cores da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Já Felipinho, que não carrega apenas o mesmo nome, mas também o legado do pai, trilhou um caminho parecido no esporte, mas abdicou da vida como atleta mais cedo para se dedicar a passar adiante o amor pelo basquete que herdou de seu pai.

"Eu tenho muita honra de ter o Luiz Felipe como filho. Pelas conquistas que ele já tem na vida e pelas escolhas que ele também teve. Tudo isso aqui começou de um sonho há 22 anos, e é raríssimo dentro de uma família, você conseguir desenvolver uma carreira, construir algo, realizar sonhos e ter uma pessoa para dar continuidade. Então, eu sinto muito orgulho de olhar para o Luiz Felipe e vê-lo formado hoje, preparado, competente para dar todo esse suporte profissional e o suporte como filho, que hoje ele nos dá", disse o pai.

"Você ter uma referência dentro de casa, primeiro de ética, dentro de comportamento, de atitude, e sobretudo de disposição, disciplina, de dedicação. A pessoa, que chegou no ponto mais alto que alguém pode chegar no esporte, decidiu empreender e levantou um negócio desse tamanho do nada. Hoje, ter a oportunidade de conduzir esse legado, de dar continuidade a essa missão, de impactar as crianças, de difundir o esporte e tudo que o esporte representa é um privilégio, é uma bênção", concluiu Felipinho.

Hoje, Luiz Felipe e Felipinho dirigem e coordenam juntos o Centro de Treinamento Arremessando para o Futuro (Cetaf), sediado no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, onde levam o amor e todos os valores do basquete para duas mil crianças.



