Reconhecimento

Anderson Varejão é homenageado como embaixador do basquete brasileiro

Ídolo capixaba recebeu o reconhecimento da CBB diante de quase 800 crianças em evento com a Seleção Brasileira de Basquete no Sesc Guarapari

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:01

Varejão recebeu a homenagem ladeado pelos jogadores da Seleção Brasileira de basquete Crédito: Ascom Sesc/Divulgação

O ex-jogador Anderson Varejão foi homenageado nesta quarta-feira (6) com o título de primeiro embaixador do basquete brasileiro, entregue pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), durante um evento especial no ginásio do Sesc Guarapari. O capixaba, ídolo internacional do esporte, recebeu o reconhecimento ao lado dos atletas da Seleção Brasileira de Basquete, que está em preparação no Espírito Santo.

“Fico muito feliz de poder ver aqui no Brasil, principalmente no nosso estado, uma estrutura como essa do Sesc Guarapari. Gostaria de parabenizar o Sesc! É a primeira vez que recebemos a seleção de basquete dessa maneira. A gente sabe que, infelizmente, a falta de estrutura é um dos grandes problemas que o Brasil tem. Não tivemos, nos últimos anos, um local com essa qualidade que está sendo oferecida à seleção hoje”, destacou Varejão.

O momento contou com a presença de aproximadamente 800 crianças, vindas de projetos sociais parceiros da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), do Instituto Anderson Varejão, da Rede Sesc de Educação e de instituições atendidas pela Assistência Social do Sesc-ES.

Participaram da cerimônia o presidente da CBB, Marcelo Sousa; o presidente da Fecaba, Rogério Teixeira; o diretor de Programas Sociais do Sesc-ES, Romulo Gomes; o gerente de Esportes do Sesc-ES, José Vinícius; o gerente do Sesc Guarapari, Paulo Mendonça; além da comissão técnica da Seleção Brasileira e representantes do Instituto Anderson Varejão.

Cerca de 200 estudantes do 6º ano da Rede Sesc de Educação dos municípios de Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Vila Velha participaram do evento, que incluiu atividades esportivas e recreativas nas quadras, piscinas e áreas de lazer do Sesc Guarapari.

“Para nós, é muito importante que as crianças cresçam e estudem tendo consciência dos esportes na vida e no cotidiano delas. Também é muito importante ter diálogo com todos os territórios. As crianças puderam viver esse dia de encontro com ídolos e profissionais do esporte”, ressaltou Romulo Gomes, diretor de Programas Sociais do Sesc-ES.

