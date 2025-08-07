Home
>
Mais Esportes
>
Anderson Varejão é homenageado como embaixador do basquete brasileiro

Anderson Varejão é homenageado como embaixador do basquete brasileiro

Ídolo capixaba recebeu o reconhecimento da CBB diante de quase 800 crianças em evento com a Seleção Brasileira de Basquete no Sesc Guarapari

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:01

Varejão recebeu a homenagem ladeado pelos jogadores da Seleção Brasileira de basquete
Varejão recebeu a homenagem ladeado pelos jogadores da Seleção Brasileira de basquete Crédito: Ascom Sesc/Divulgação

O ex-jogador Anderson Varejão foi homenageado nesta quarta-feira (6) com o título de primeiro embaixador do basquete brasileiro, entregue pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), durante um evento especial no ginásio do Sesc Guarapari. O capixaba, ídolo internacional do esporte, recebeu o reconhecimento ao lado dos atletas da Seleção Brasileira de Basquete, que está em preparação no Espírito Santo. 

Recomendado para você

Ídolo capixaba recebeu o reconhecimento da CBB diante de quase 800 crianças em evento com a Seleção Brasileira de Basquete no Sesc Guarapari

Anderson Varejão é homenageado como embaixador do basquete brasileiro

A etapa de Teahupoo, no Taiti, que começa nesta quinta (7), vai decidir os últimos classificados para o WSL Finals e o Brasil chega com dois nomes ainda na briga

Italo Ferreira e Filipe Toledo buscam vaga no WSL Finals

Equipe capixaba foi superada por 35 a 6 na abertura da Superliga BFA. Arbitragem foi obrigada a encerrar o duelo por causa de pancadaria entre os atletas

Jogo entre Tritões e Vasco na Superliga encerrado após briga generalizada

“Fico muito feliz de poder ver aqui no Brasil, principalmente no nosso estado, uma estrutura como essa do Sesc Guarapari. Gostaria de parabenizar o Sesc! É a primeira vez que recebemos a seleção de basquete dessa maneira. A gente sabe que, infelizmente, a falta de estrutura é um dos grandes problemas que o Brasil tem. Não tivemos, nos últimos anos, um local com essa qualidade que está sendo oferecida à seleção hoje”, destacou Varejão.

O momento contou com a presença de aproximadamente 800 crianças, vindas de projetos sociais parceiros da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), do Instituto Anderson Varejão, da Rede Sesc de Educação e de instituições atendidas pela Assistência Social do Sesc-ES.

Participaram da cerimônia o presidente da CBB, Marcelo Sousa; o presidente da Fecaba, Rogério Teixeira; o diretor de Programas Sociais do Sesc-ES, Romulo Gomes; o gerente de Esportes do Sesc-ES, José Vinícius; o gerente do Sesc Guarapari, Paulo Mendonça; além da comissão técnica da Seleção Brasileira e representantes do Instituto Anderson Varejão.

Cerca de 200 estudantes do 6º ano da Rede Sesc de Educação dos municípios de Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Vila Velha participaram do evento, que incluiu atividades esportivas e recreativas nas quadras, piscinas e áreas de lazer do Sesc Guarapari.

“Para nós, é muito importante que as crianças cresçam e estudem tendo consciência dos esportes na vida e no cotidiano delas. Também é muito importante ter diálogo com todos os territórios. As crianças puderam viver esse dia de encontro com ídolos e profissionais do esporte”, ressaltou Romulo Gomes, diretor de Programas Sociais do Sesc-ES.

Leia mais

Imagem - Zona Mista #33: Flamengo e Palmeiras eliminados da Copa do Brasil

Zona Mista #33: Flamengo e Palmeiras eliminados da Copa do Brasil

Imagem - Fluminense empata com o Internacional e se classifica na Copa do Brasil

Fluminense empata com o Internacional e se classifica na Copa do Brasil

Imagem - Botafogo vence o Bragantino novamente e se classifica na Copa do Brasil

Botafogo vence o Bragantino novamente e se classifica na Copa do Brasil

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Basquete

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais