Em Teahupoo

Italo Ferreira e Filipe Toledo buscam vaga no WSL Finals

A etapa de Teahupoo, no Taiti, que começa nesta quinta (7), vai decidir os últimos classificados para o WSL Finals e o Brasil chega com dois nomes ainda na briga

YAGO DORA GARANTIDO

Yago Dora, líder do ranking, já está garantido em Fiji, palco da decisão do título mundial este ano. Ele só perde a ponta em cenários bastante improváveis: para não ser ultrapassado por Kanoa Igarashi, basta que avance uma bateria.

ITALO ENCAMINHADO

A disputa mais quente, no entanto, acontece na parte de baixo do top cinco. nesta quarta-feira (06), Italo Ferreira é o quarto colocado do ranking e só depende de si: se chegar à final da etapa, carimba a vaga no Finals. Vale lembrar que o surfista potiguar é o atual campeão da etapa.