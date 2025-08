Confira

O que cada time precisa fazer para avançar na Copa do Brasil? Veja cenários

Clubes decidem vaga às quartas de final nesta semana, depois de duelos da ida na última semana

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 15:31

Copa do Brasil define classificados às quartas de final nesta semana. Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Após as partidas de ida das oitavas de final, a Copa do Brasil conhecerá os oito clubes classificados às quartas nesta semana. Esta é a primeira definição em uma competição de mata-mata desde o retorno do futebol brasileiro após o Mundial de Clubes — e os quatro representantes do País no torneio Fifa buscam vaga à próxima fase da competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).>

Oito partidas movimentam a rodada da Copa do Brasil nesta semana. Na ida, apenas dois duelos terminaram empatados (Cruzeiro x CSA e CRB x Vasco, ambos por 0 a 0), e uma vitória simples, para qualquer uma das equipes, garante a vaga às quartas de final. Nos demais confrontos, um empate garante os vitoriosos da primeira partida na próxima fase.>

Confira os resultados das partidas de ida da Copa do Brasil

São Paulo 2 x 1 Athletico-PR

Flamengo 0 x 1 Atlético-MG

Bahia 3 x 2 Retrô

Internacional 1 x 2 Fluminense

Cruzeiro 0 x 0 CRB

CSA 0 x 0 Vasco

Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Botafogo 2 x 0 Red Bull Bragantino >

Empate classifica

Corinthians, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Bahia e Botafogo chegam para a partida de volta motivados pelo triunfo da última semana. Destes, Atlético e Fluminense têm ainda, a seu favor, o fato de decidir a classificação como mandante, após vencer fora de casa Flamengo e Internacional, respectivamente.>

>

Como já explicado, um empate já garante esses times nas quartas de final da Copa do Brasil. Apenas o Botafogo, que venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na ida, pode se classificar mesmo com uma derrota por 1 a 0 nesta semana. Como não há o critério de desempate com gol fora de casa na Copa do Brasil, caso o placar agregado do confronto termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.>

Em busca da virada

Mesmo atrás do placar, as derrotas apertadas na ida permitem que os demais clubes ainda continuem com esperanças de avançar no mata-mata. Flamengo e Internacional, que perderam como mandantes, e o Red Bull Bragantino, única equipe que deverá reverter uma desvantagem de dois gols, terão as tarefas mais complicadas nesta semana.>

À exceção do time de Bragança Paulista, Athletico-PR, Retrô, Palmeiras, Flamengo e Internacional garantem a vaga no tempo regulamentar em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por apenas um gol (1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, e assim por diante), a definição se dará na disputa por penalidades máximas. Para o Bragantino, é necessário uma diferença de três gols na volta contra o Botafogo para avançar diretamente às quartas de final.>

Alagoanos em pé de igualdade

A dupla de Maceió mantém vivas as esperanças de garantir uma vaga às quartas após empate sem gols contra Cruzeiro e Vasco na ida. O CSA terá uma tarefa mais complicada, já que não conseguiu marcar como mandante, no Estádio Rei Pelé, diante dos cariocas, e precisará vencer em São Januário, por qualquer placar, para assegurar a vaga no tempo regulamentar. >

Já o CRB chega motivado. Após segurar o ataque cruzeirense, vice-líder do Brasileirão, em pleno Mineirão, os alagoanos tenta repetir o feito da última fase, quando eliminou o Santos, da Série A, no Rei Pelé. Na ocasião, a partida terminou empatada sem gols, mas os donos da casa garantiram a vaga na disputa por pênaltis.>

Confira o calendário das oitavas de final da Copa do Brasil

6 de agosto



19h - Atlético-MG x Flamengo - Arena MRV



19h - Red Bull Bragantino x Botafogo - Cícero de Souza Marques



19h30 - Athletico-PR x São Paulo - Ligga Arena



19h30 - Retrô x Bahia - Arena Pernambuco



21h30 - Fluminense x Internacional - Maracanã



21h30 - Palmeiras x Corinthians - Allianz Parque





7 de agosto



20h - Vasco x CSA - São Januário



21h - CRB x Cruzeiro - Rei Pelé >

