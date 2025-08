Kaio Jorge celebra melhor fase da carreira após lesão grave

Artilharia

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 15:09

Titular do Cruzeiro e artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 13 gols, Kaio Jorge precisou superar uma grave lesão para viver a melhor fase da carreira. Teve também de deixar para trás Gabriel Barbosa, o Gabigol, hoje seu reserva, contratação mais badalada do clube para a temporada.>

Kaio Jorge vive grande fase no Cruzeiro Crédito: Gustavo Aleixo

"Isto aqui tem um peso muito grande para mim", disse o jogador, emocionado, logo depois de ter marcado três gols na vitória por 4 a 1 sobre o Grêmio, no mês passado. "Há dois anos e meio, eu estava em uma cadeira de rodas, com o joelho operado, sem saber se voltaria a jogar.">

"Tenho meus objetivos pessoais no clube: seleção também é um deles. Quero continuar fazendo meus gols, ajudando os companheiros, porque sei que a convocação vai chegar", acrescentou.>

No início de 2022, durante período de adaptação na Juventus, da Itália, atuando em uma partida pelo time sub-23, o atacante rompeu o tendão patelar do joelho direito. Foram 16 meses até a volta.>

"Pensei em parar por um tempo. Eu tentava, tentava, e meu joelho inflamava, inchava... Ia para o campo e, com um minuto, travava. Aí começa a bater o desespero. Você faz tudo direitinho, treina dois, três períodos, tem uma boa alimentação, dorme bem, e, na hora do vamos ver, o joelho novamente...", recordou o atacante, em entrevista à rádio Itatiaia.>

Comprado pelo Cruzeiro em junho de 2024, em negociação que pode chegar a 7,2 milhões de euros (R$ 45,9 milhões pela cotação atual) com o cumprimento de metas previstas no acordo, Kaio Jorge foi a segunda contratação da SAF do clube assumida por Pedro Lourenço. O investimento foi cercado por desconfianças.>

Entre 2021 e 2024, o pernambucano fez apenas 35 partidas no futebol italiano, 11 delas pelo time principal da Juventus, duas pelo sub-23 e outras 22 emprestado ao modesto Frosinone. Ele saiu do banco de reservas na maior parte delas e fez somente três gols nos jogos de profissionais.>

A aposta do Cruzeiro, portanto, foi baseada nos feitos anteriores, com a camisa do Santos. Na Vila Belmiro, o atacante sempre foi tratado como um pequeno fenômeno. Em 2018, tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelo clube paulista em uma Copa São Paulo de juniores, com apenas 15 anos, igualando o feito de Neymar dez anos antes.>

"Tive alguns problemas com relação à montagem do elenco que disputaria aquela Copinha por conta de jogadores que subiram para o profissional, entre eles Yuri Alberto e Rodrygo, além de outros quatro nomes. Então, tomei a decisão de buscar três atletas de 15 anos, e um deles era o Kaio. A gente ali já percebia que ele tinha um futuro brilhante pela frente", afirmou o técnico Aarão Alves, que dirigiu o Santos naquela Copinha.>

Mesmo com a pouca idade, chamou a atenção pela personalidade. Nos mata-matas, pediu para ser o responsável por fechar a série de cobranças de pênalti após o empate por 1 a 1 com o Mirassol. "As pessoas no Santos me questionaram se não era muita responsabilidade para a idade, mas ele era diferente. Foi para o último pênalti e converteu com toda a calma", lembrou o treinador.>

Anos antes, Kaio Jorge precisou de menos de dez minutos para impressionar os avaliadores santistas e ser aprovado em um teste para integrar as categorias de base.>

"Ele já havia feito um teste no São Paulo e veio para o Santos tentar. Não tínhamos muito conhecimento sobre ele, mas não precisou nem de dez minutos para o aprovarmos. Era muito rápido e talentoso, tinha presença de área e uma percepção incomum com relação ao gol", afirmou o técnico Luciano Santos, hoje no sub-20 do São Bernardo, um dos avaliadores presentes.>

Natural de Olinda, o jovem havia feito sucesso jogando futsal no Náutico e no Sport antes de tentar a sorte em São Paulo ao lado do pai, Jorge Ramos. No Santos, as dificuldades com um "transfer ban" sanção imposta pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) que impede contratações fizeram com que Kaio logo subisse aos profissionais e ganhasse espaço entre os titulares.>

Entre 2020 e 2021, deslanchou de vez após a chegada do técnico Cuca, firmando-se como peça fundamental na equipe que acabaria derrotada pelo Palmeiras na final da Copa Libertadores, no Maracanã.>

Sem um acordo para renovar contrato, acabou liberado meses depois por apenas 3 milhões de euros (R$ 19 milhões à época), deixando o Santos pelo sonho de jogar com o ídolo Cristiano Ronaldo na Juventus.>

"Eu acho que aceleraram muito os processos. Qualidade técnica ele sempre teve, seria questão de tempo até atingir o nível atual. Mas são situações de mercado, havia uma expectativa maior do que a realidade que aconteceu. Está mais maduro agora", observou Luciano Santos.>

No Cruzeiro, a marca de 15 gols no ano já é a melhor da carreira. Ele também distribuiu cinco assistências, a última delas no domingo (3), em bela jogada concluída por Matheus Pereira na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro.>

Kaio Jorge atribui o sucesso ao exigente técnico português Leonardo Jardim, com quem teve reuniões por aprimoramentos técnicos e táticos. A dedicação e os gols do camisa 19 já convenceram o chefe. O jogador espera que o próximo seja Carlo Ancelotti.>

