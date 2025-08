Alõ Seleção Brasileira

Neymar encanta imprensa internacional em vitória do Santos: ‘Recado a Ancelotti’

Atacante foi decisivo durante o triunfo por 3 a 1 sobre o Juventude no MorumBis

Dois gols, atuação contundente e liderança em campo. Destaque na vitória do Santos sobre o Juventude por 3 a 1, na noite desta segunda-feira, em jogo pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Neymar ganhou as manchetes dos principais jornais da Espanha. Mais do que a bela exibição, o desempenho foi ainda um recado ao técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. >