Zona Mista #32: Vitória fatura a Copa ES, Brasileirão e Série D

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Breno Coelho e Vinicius Lima comentam os principais acontecimentos do mundo esportivo

O Vitória se sagrou pentacampeão da Copa Espírito Santo neste domingo (3), o Rio Branco empatou pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e o Brasileirão segue equilibrado e imprevisível. Tudo isso é pauta no Zona Mista desta segunda-feira (4). Acompanhe ao vivo no vídeo acima.>