Home
>
Futebol
>
Flamengo cai para o PSG nos pênaltis e sonho do bi mundial é adiado

Flamengo cai para o PSG nos pênaltis e sonho do bi mundial é adiado

Rubro-Negro teve uma atuação segura na etapa regulamentar, conseguiu levar a partida para as penalidades, mas foi muito mal na marca da cal

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:13

PSG x Flamengo. final do Intercxontinental
PSG venceu o Flamengo na cobrança dos pênaltis Crédito: Gilvan de Souza e Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo adiou o sonho do bicampeonato mundial. O Rubro-Negro foi superado pelo Paris Saint-Germain nas penalidades por 2 a 1, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, na final da Copa Intercontinantal, na tarde desta quarta-feira (17), no Ahmad bin Ali Stadium, em Al Rayyan, no Catar.  

Recomendado para você

Rubro-Negro teve uma atuação segura na etapa regulamentar, conseguiu levar a partida para as penalidades, mas foi muito mal na marca da cal

Flamengo cai para o PSG nos pênaltis e sonho do bi mundial é adiado

Volante de 40 anos tem rodagem por grandes clubes do Brasil

Novo reforço, João Paulo enaltece projeto do Rio Branco

Francês também já havia faturado, em setembro, a premiação Bola de Ouro, entregue pela revista France Football

Dembélé confirma favoritismo e eleito o melhor do mundo da Fifa

Em um jogo em que os franceses ditaram o ritmo na maior parte do tempo, Kvaratskhelia abriu o placar para o PSG na primeira etapa. Mas no segundo tempo, em cobrança de pênalti, o Flamengo conseguiu empatar em bela batida de Jorginho. No decorrer do jogo, as equipes se alternaram no domínio, o placar não saiu do 1 a 1 e a decisão foi para as penalidades.

Disputa de Pênaltis

De La Cruz abriu as cobranças para o Flamengo e bateu com segurança para fazer 1 a 0. Na sequência, Vitinha cobrou para o PSG e deslocou Rossi para empatar a disputa. Na segunda cobrança da equipe brasileira, Saul bateu mal e Safonov fez a defesa. Mas tudo seguiu igual porque Dembele isolou a segunda cobrança do PSG. 

Pedro foi para a terceira cobrança do Flamengo, mas também parou na defesa de Safonov. Nuno Mendes colocou o time francês em vantagem na sequência.  O quarto pênalti rubro-negro foi cobrado por Leo Pereira, que também parou em nova defesa de Safonov. Já pelo lado do PSG, Barcola cobrou para a defesa de Rossi. Luiz Araujo foi o responsável pela última cobrança e, mais uma vez, o torcedor rubro-negro viu o goleiro russo fechar o gol. No fim, 2 a 1 para o PSG nos pênaltis.

O time francês conquistou o título mundial pela primeira vez em sua história.

Leia mais

Imagem - Dembélé confirma favoritismo e eleito o melhor do mundo da Fifa

Dembélé confirma favoritismo e eleito o melhor do mundo da Fifa

Imagem - Zona Mista #65: Vasco e Corinthians decidem a Copa do Brasil, e Flamengo na final do Mundial

Zona Mista #65: Vasco e Corinthians decidem a Copa do Brasil, e Flamengo na final do Mundial

Imagem - Veja a tabela da Copa do Mundo 2026

Veja a tabela da Copa do Mundo 2026

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

flamengo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais