Tudo igual

Flamengo empata com o Ceará e mantém a liderança do Brasileirão

O Flamengo foi bem no primeiro tempo, porém, demonstrou cansaço no segundo. Arrascaeta marcou para os cariocas no primeiro tempo, enquanto Pedro Raul empatou para os cearenses de cabeça, no segundo

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 21:03

Flamengo empata com Ceará, no Maracanã Crédito: GILVAN DE SOUZA/Flamengo

De olho na decisão da vaga da Copa do Brasil, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Ceará, neste domingo (3), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, com mais de 57 mil torcedores. Com os mesmos 37 pontos do Cruzeiro, o time carioca segue na liderança, porque tem melhor saldo de gols - 24 a 19 - e um jogo a menos - 17 a 18. >

O resultado foi justo, com o Flamengo indo bem no primeiro tempo, porém, demonstrando cansaço no segundo. Arrascaeta marcou para os cariocas no primeiro tempo, enquanto Pedro Raul empatou para os cearenses de cabeça, no segundo. O Ceará segue com campanha regular, com 22 pontos.>

Mas o foco do Flamengo agora é decidir a vaga das oitavas da Copa do Brasil com o Atlético-MG, que largou na frente ao vencer por 1 a 0, no Maracanã. O segundo jogo vai acontecer na MRV Arena, em Belo Horizonte, na próxima quarta-feira (6). O time carioca precisa vencer por dois gols de diferença ou por um gol e decidir a vaga nos pênaltis.>

O Jogo

O Flamengo manteve seu estilo de jogo ofensivo, de toque de bola e na procura permanente do gol. E usando mais o lado direito, com as avançadas do estreante Emerson Royal, na lateral, e com Plata. Foi ele quem chutou forte de longe e exigiu a primeira grande defesa de Bruno Ferreira, aos 10 minutos.>

>

O Ceará, acuado, teria que aproveitar o contra-ataque, como fez com Pedro Henrique que avançou sozinho no lado direito e, dentro da área, chutou para forte para a boa defesa Rossi, aos 17.>

Tendo Jorginho como o seu principal articular de jogadas, o Flamengo manteve o ritmo e abriu o placar aos 36 minutos. Foi uma jogada rápida, quando Léo Ortiz lançou Plata que, de cabeça, virou na área para Arrascaeta. O meia entrou de primeira a bateu com perna esquerda.>

Um belo gol, comemorado com o dedo polegar na boca. Em 30 de junho ele anunciou que vai ser pai pela primeira fez. Está feliz como artilheiro do time na competição, com 10 gols. O uruguaio já marcou 87 gols com a camisa do Flamengo, a sete gols de igualar a marcar de Doval, como maior artilheiro estrangeiro do clube com 94 gols.>

Mas, desgastado, Arrascaeta foi para o intervalo reclamando de dores na parte posterior da perna esquerda. Por precaução deixou seu lugar para o espanhol Saúl. O Ceará também voltou com duas mudanças, com as entradas de Lucas Mugni e Aylon para ganhar mais agressividade.>

As trocas do técnico Léo Condé deram certo no time cearense, que quase empatou numa cabeçada de Lucas Mugni que acertou a trave aos nove. Na sobra, Rossi ainda teve que bloquear a finalização de Aylon. O Flamengo, menos intenso, ficou pressionado.>

Apoiado pelos gritos da torcida o Ceará empatou aos 21 minutos. Lucas Mugni cobrou escanteio em curva, Rossi saiu errado e Pedro Raul subiu mais do que os zagueiros para desviar de cabeça para as redes.>

O técnico Filipe Luís reforçou a parte física do Flamengo com as entradas de Allan na vaga de Jorginho e de Juninho no lugar de Bruno Henrique. Depois colocou Varela para descansar Emerson Royal e Victor Hugo no posto de Plata. As trocas deixaram o time mais compacto, diminuindo a pressão adversária e evitando o risco da derrota.>

Os dois times voltam a campo pelo Brasileiro somente no outro fim de semana. O Ceará vai enfrentar o Palmeiras, domingo, em São Paulo, enquanto o Flamengo vai receber o Mirassol, no Maracanã, no sábado.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta