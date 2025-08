Saúde

Geovani Silva recebe alta e segue recuperação em casa com cuidados especiais

Após sofrer três paradas cardiorrespiratórias em junho, o ex-jogador deixa o hospital consciente e lúcido. Ele seguirá em tratamento domiciliar com suporte médico e visitas restritas

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 17:35

Geovani Silva sofreu parada cardiorrespiratória, ficou internado na UTI e agora teve alta do hospital Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Após mais de um mês de internação e um delicado quadro de saúde, o ex-jogador Geovani Silva recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (5) e já está em casa. A informação foi confirmada pela família em comunicado divulgado nas redes sociais, celebrando o avanço como uma “vitória de Deus e fruto de muitas orações”. >

Mesmo com a melhora expressiva no quadro geral, Geovani ainda requer atenção redobrada. Ele segue utilizando traqueostomia e sonda nasoenteral para alimentação, enquanto se recupera de complicações pulmonares e da perda de massa muscular. O tratamento continuará sendo realizado em ambiente domiciliar, com o apoio de profissionais da saúde — entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, conforme orientação da equipe médica.>

Neste momento, as visitas permanecem restritas, devido à imunidade ainda fragilizada do ex-jogador. O objetivo é garantir um ambiente seguro e propício para sua plena recuperação. A família agradeceu publicamente todas as manifestações de apoio recebidas durante o período de internação. "Seguimos confiantes e em oração sempre, pedindo pela sua plena recuperação e com gratidão a Deus, aos amigos e aos profissionais por todo cuidado", diz a nota assinada pelos familiares.>

Internação

Geovani foi internado no fim de junho em estado grave após sofrer três paradas cardiorrespiratórias. Ele chegou a ser entubado e passou vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No fim de julho, foi transferido para o quarto, já consciente e interagindo com familiares, mas ainda sob cuidados intensivos.>

A trajetória de recuperação do ex-meia tem mobilizado fãs, colegas e admiradores do esporte. Natural de Vitória, Geovani brilhou com a camisa da Desportiva, depois no Vasco da Gama nos anos 1980 e 1990, e teve passagem destacada pela seleção brasileira e atuou em clubes do exterior.>

